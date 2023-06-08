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Воспитательницу из Эйлата обвиняют в 400 случаях жестокого обращения с детьми
08.06.2023 15:01 Ирина Демьянова

Воспитательницу из Эйлата обвиняют в 400 случаях жестокого обращения с детьми

В отношении воспитательницы детского сада возбуждено уголовное дело по подозрению в жестоком обращении с малолетними детьми.

Заявление прокурора было подано на 64-летнюю воспитательницу детского сада Илану Ковар из Эйлата, подозреваемую в нападении и жестоком обращении с маленькими детьми.

Ковар подозревается в более чем 400 случаях нападения и жестокого обращения с 27 малышами, за которых она отвечала как владелица детского сада в городе.
 

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