



Воспитательницу из Эйлата обвиняют в 400 случаях жестокого обращения с детьми

В отношении воспитательницы детского сада возбуждено уголовное дело по подозрению в жестоком обращении с малолетними детьми.



Заявление прокурора было подано на 64-летнюю воспитательницу детского сада Илану Ковар из Эйлата, подозреваемую в нападении и жестоком обращении с маленькими детьми.



Ковар подозревается в более чем 400 случаях нападения и жестокого обращения с 27 малышами, за которых она отвечала как владелица детского сада в городе.

