



Воспитательницу детсада задержали за жестокое обращение с малышами

Полиция арестовала воспитательницу детского сада на юге Израиля, подозреваемую в жестоком обращении с годовалыми малышами.



По данным Kikar Hashabbat, расследование было начато несколько недель назад из-за нескольких жалоб.



Были собраны улики и дополнительные данные, которые лишь укрепили подозрение в том, что 50-летняя жительница Йерухам применяла силу в отношении малышей, за которых несла ответственность.



Женщину доставили на допрос. В четверг, 20 июля, подозреваемая предстанет перед окружным судом Беэр-Шевы, где будет рассматриваться вопрос о продлении срока ее содержания под стражей.