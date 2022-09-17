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Воспитанников детского сада на продленке кормили испорченными продуктами
17.09.2022 17:16 Александр Юзовский

Воспитанников детского сада на продленке кормили испорченными продуктами

Воспитанникам детского сада в Ход ха-Шароне на продленке подавали продукты с истекшим сроком годности и испорченные овощи.

Об инциденте сообщил Telegram-канал "Наш Израиль".

Сообщается, что многие дети, которые оставались на продленку, жаловались на признаки отравления.

Родители малышей сразу подумали, что проблема кроется в горячих обедах, которые поставляет новая фирма-кейтеринга. Несколько мам заметили, что детей кормят гнилыми овощами и товарами, у которых истек срок годности.

Возмущенные родители обратились в мэрию с требованием изменить поставщика. Власти пообещали, что в течение недели обеды на группы продленного дня будет поставлять другая компания — "Ланч тайм".

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