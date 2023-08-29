



Восемь раненых и укушенный полицейский: В Ноттинг-Хилле прошел веселый карнавал

По данным Лондонской полиции, восемь человек получили ножевые ранения на карнавале в Ноттинг-Хилле в эти выходные 26-27 августа. Тысячи офицеров полиции были направлены в Западный Лондон, чтобы справиться с огромными толпами людей, которые пришли на карнавал.



Однако, несмотря на это, произошло несколько серьезных инцидентов, сообщили в полиции. В результате одного ножевого ранения на Уорфилд-роуд 29-летний мужчина находится в критическом состоянии в больнице. В ходе другого инцидента 19-летний мужчина получил ножевое ранение в Лэдброк-Гроув, и находится в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии. Еще шесть мужчин в возрасте от 18 до 40 лет получили ножевые ранения, не опасные для жизни, в ходе отдельных инцидентов в течение вечера.



За два дня карнавала в Ноттинг-Хилле полицейские произвели 275 арестов за ношение незаконного оружия, нападения, сексуальные преступления и хранение наркотиков.



В одном из инцидентов офицера укусили, в результате чего его пришлось госпитализировать. В минувшие выходные также произошло несколько нападений на полицейских, включая физическое и сексуальное насилие.



Заместитель помощника комиссара Аде Аделекан считает, что “прискорбно, что второй год подряд карнавал омрачен серьезным насилием. Никто не оспаривает его значение в культурном календаре Лондона, и подавляющее большинство пришедших получили положительный опыт. Однако мы не можем игнорировать ножевые ранения, сексуальные посягательства и нападения на полицейских, которые мы видели”.

