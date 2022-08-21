Восемь пуль навскидку: подробности гибели сержанта Натана Фитуси
В израильских СМИ опубликованы новые подробности гибели сержанта натана Фитуси, которого по ошибке застрелил его товарищ по караулу, сержант А.
Сержант А. уже дважды да показания.
А. говорит: “Я идентифицировал подозрительную личность, думал, что террорист - и я действовал в соответствии с инструкцией о задержании”.
При этом сам А. за четверть часа до инцидента сказал Фитуси “Иди помолись”. Фитуси вернулся к нему с израильской территории - от поселения Земер, а не от находящейся напротив палестинской деревни.
А. в общей сложности произвел восемь выстрелов навскидку, с пояса. Одна попала Фитуси в ногу и одна - в грудь. Ранение оказалось смертельным.
Относительно действий сержанта А. остается много вопросов, и следствие продолжается. Предполагается, что он заснул на посту и почувствовал неожиданное приближение кого-то открыл беспорядочный огонь.