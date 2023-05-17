



Восемь человек погибли и тысячи эвакуированы из-за наводнения на севере Италии

По меньшей мере восемь человек погибли и тысячи были эвакуированы из своих домов в результате проливных дождей, обрушившихся на северный регион Эмилия-Романья в Италии, вызвавший масштабные наводнения, сообщили официальные лица в среду, пишет Reuters.



Министр гражданской защиты Нелло Мусумечи заявил, что в некоторых районах всего за 36 часов выпала половина среднегодового количества осадков, в результате чего реки вышли из берегов, потоки воды хлынули через города и затопили тысячи акров сельскохозяйственных угодий.



Восемь погибших были найдены в разных местах, сообщила журналистам вице-президент Эмилии-Романьи Ирен Приоло, добавив, что дожди ослабевают, но уровень рек все еще растет.



Гонка Формулы-1 в эти выходные в Имоле, которая находится недалеко от многих наиболее пострадавших районов, была отменена после того, как правительство заявило, что аварийно-спасательные службы должны сосредоточиться на спасательной операции.



"Решение было принято, потому что невозможно безопасно провести мероприятие для болельщиков, команд и персонала", — говорится в заявлении организаторов Формулы-1.



Потоки грязной воды текли по улицам Фаэнцы, Чезены и Форли, чуть южнее Имолы, омывая крыши припаркованных автомобилей, затапливая некоторые магазины и вынуждая местных жителей бежать на верхние этажи своих домов.



Автомобильное и железнодорожное сообщение было заблокировано во многих местах, и мэры многих городов, в том числе Болоньи, призвали жителей не покидать свои дома.



Сильно пострадал и северный город Равенна, известный своими памятниками раннего христианского наследия.



Мэр Равенны Микеле де Паскаль в интервью общественному радио RAI заявил, что только из его города за одну ночь были эвакуированы 5000 человек.



Это был второй раз в этом месяце, когда Эмилия-Романья пострадала от плохой погоды: по меньшей мере два человека погибли во время шторма в начале мая.



По словам метеорологов, проливные дожди последовали за месяцами засухи, которая иссушила землю, снизив ее способность поглощать воду и усугубив воздействие наводнений.

Siamo vicini alle popolazioni colpite dalla terribile alluvione in corso in Emilia Romagna e nelle Marche, ennesima tragedia della #crisiclimatica che ha impatti sempre più gravi anche sul nostro fragile territorio.#EmiliaRomagna pic.twitter.com/AquQ4cCIru — Greenpeace Italia (@Greenpeace_ITA) May 17, 2023