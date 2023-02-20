



Восемь "активистов" были арестованы у дома Йоава Киша и дома Тали Готлиб

Восемь “активистов” были арестованы во время демонстраций перед домом министра образования Йоава Киша и домом члена Кнессета Тали Готлиб.



Готлиб рассказала о том, что “анархисты” появились у дверей ее квартиры в 06:10 утра. Она увидела их, когда хотела вынести мусор. Она позвонила в охрану Кнессета. В конце концов, приехал ЯСАМ, и разогнал “протестующих”. Двое из них задержаны, в том числе тот, который сказал: "Ты сегодня не выходишь из дома. Мы останавливаем правовую революцию”.