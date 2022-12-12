



Воры разграбили и разбили дом израильской писательницы

Эмили Амруси и в самых страшных кошмарах не могла подумать, что вернется из отпуска в Таиланде и обнаружит перевернутый вверх дном и разграбленный дом после того, как в него ворвались воры.



Амруси, писательница и работница СМИ живет в Кирьят-Менахем в Иерусалиме. Она описала на своей странице в Instagram, как она узнала о взломе своего дома, и рассказала о своих потерях.



"Они ворвались в мой дом. Вероятно, они знали, что я нахожусь за границей", - написала Амрузи. "Они ждали, когда дети пойдут в школу. Вынесли и разломали все. Сняли книжные шкафы со стены. Они сломали сейф. Они забрали наличные. Компьютеры с фотографиями многолетней давности, мое обручальное кольцо, важные для сердца сувениры. У меня нет страховки на имущество. Дом перевернут вверх дном. Тяжелое чувство".



Амроси приехал домой и позвонила в полицию. Сотрудники полиции сняли отпечатки пальцев, и было начато расследование. "Мы приземлились в Израиле после 24 часов без сна на двух рейсах из Таиланда, телефоны из дома были взломаны сегодня утром, пока я был в воздухе. Профессиональные люди вошли в мой дом в перчатках, с профессиональным оборудованием, со знаниями, им удалось разобрать сейф и вынести все, что в нем было: драгоценности, наличные, паспорта, они обошли весь дом и разобрали все, что могли”.



"Плохие чужие люди проникли в мой дом, - сказал Амроси, - Они перерезали кабели освещения, камер и охранных систем. Они также украли кошельки детей и копилки детей, которые работают нянями или стригут газоны соседей, трудом своих рук они собирали шекель за шекелем по несколько сотен или тысяч шекелей, у них был конверт в сейфе с их деньгами, и они украли и его, и это очень больно".



Амроси со слезами на глазах рассказала, что у нее украли чувство безопасности: "Я приезжаю после 24 часов перелетов и дороги, умираю от желания спать и просто не могу заснуть. Мне страшно в моем доме. Здесь была полиция, они сняли отпечатки пальцев".