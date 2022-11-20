



Воры проникли в поселение со стороны египетской границы

Инфильтрация в поселение, расположенное вблизи границы с Египтом, породило у жителей чувство утраты безопасности.



Гости одной из семей в поселении Кадеш-Барнеа обнаружили, что два их квадроцикла пропали. Речь идет о средствах передвижения стоимостью в десятки тысяч шекелей - но их и их хозяев беспокоила не кража, а тот факт, что воры проникли в поселение, перерезав проволоку забора, который находится в нескольких сотнях метров от границы с Египтом.



Еще большее беспокойство вызвал тот факт, что никто не заметил воров, которые ночью проникли в поселение на территории регионального совета Рамат-Негев, обошли его и почти беспрепятственно угнали два квадроцикла.



"Это могли быть террористы", - говорят обеспокоенные жители. В субботу вечером жители района вышли на улицу и установили импровизированные барьеры на въезде в поселения.



Следует отметить, что в Кадеш-Барнеа сотни тысяч шекелей были вложены в заградительные сооружения Министерством обороны совместно с командованием Южного округа, командованием Службы тыла и региональным советом. В поселении, расположенном в нескольких сотнях метров от границы с Египтом, действительно есть забор - но нет системы оповещения. "Важно понимать, что дыру в заборе вырезали со стороны границы. То есть, если бы это были террористы, то именно с этой стороны они бы проникли".



"Нас просто бросили. Мне говорили в армии, что на нас просто не смотрят, потому что их интересует только граница. Все шокированы на уровне, который невозможно объяснить. Есть дети, которые боятся выходить на улицу, и это ощущение только усиливается. Здесь царит одна большая неразбериха. Это пересечение красной линии - поселение на границе брошено на произвол судьбы".