



Вопреки запрету: На главном офисе в Сан-Франциско установлен новый логотип Х

В Сан-Франциско подали жалобу и начали расследование из-за большого знака X, установленного на крыше офиса компании Twitter в центре города. Об этом пишет Euronews.



Новый металлический логотип Х появился после того, как полиция Сан-Франциско запретила рабочим демонтировать логотип "птичку" со здания, заявив, что они не имели соответствующих разрешений и не предприняли соответствующие меры безопасности.



Патрик Ханнан, представитель Департамента строительной инспекции, сообщил, что любая замена букв или символов требует разрешения, чтобы обеспечить соответствие историческому характеру здания и убедиться, что вывеска надежно и безопасно установлена.



“Для установки этого знака также необходима проверка и согласование планирования. Мэрия подала жалобу, начато расследование”, – сказал он.