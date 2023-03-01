Вопреки призывам Нетаниягу: в Тель-Авиве возобновились протесты
Вечером, 1 марта, в Тель-Авиве возобновились демонстрации против правовой реформы.
По данным Walla, акцию протеста проводят сотни людей.
Перекрыты Каплан и другие соседние улицы и перекрестки.
Помимо прочего, демонстрация проходит возле парикмахерской, в которую пришла Сара Нетаниягу. "Страна горит, а Сара стрижется", — скандировали они.
מטורף עכשיו מרגע לרגע ההפגנה מול שרה נתניהו שנתפסה במספרה בכיכר המדינה ספונטנית !!!! pic.twitter.com/851npfdst2— לירי בורק שביט (@lirishavit) March 1, 2023
Ранее, комментируя сегодняшние беспорядки, премьер-министр Биньямин Нетаниягу призвал демонстрантов остановить насилие.
מפגינים חוסמים את דרך בגין בתל אביב - קבוצת מפגינים נוספת בדרך לנתיבי איילון @OfekTzach— חדשות 13 (@newsisrael13) March 1, 2023
(צילום: יאיר פלטי) pic.twitter.com/brLzM8r7Kc