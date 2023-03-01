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Вопреки призывам Нетаниягу: в Тель-Авиве возобновились протесты
01.03.2023 21:08 Алина Груднева

Вопреки призывам Нетаниягу: в Тель-Авиве возобновились протесты

Вечером, 1 марта, в Тель-Авиве возобновились демонстрации против правовой реформы.

По данным Walla, акцию протеста проводят сотни людей.

Перекрыты Каплан и другие соседние улицы и перекрестки.

Помимо прочего, демонстрация проходит возле парикмахерской, в которую пришла Сара Нетаниягу. "Страна горит, а Сара стрижется", — скандировали они.

  Ранее, комментируя сегодняшние беспорядки, премьер-министр Биньямин Нетаниягу призвал демонстрантов остановить насилие.

 

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