



Вопиющий вандализм: разгромлено место памятника героям Войны за независимость

У подножия горы Тавор неизвестные разгромили зону отдыха, созданную в память о семи бойцах ПАЛМАХа, погибших в Войну за независимость Израиля в бою при Бейт-Кешете.



Местные жители обратились в полицейское управление округа Амаким.



"Вчера утром я, как обычно, совершала утреннюю прогулку в районе ручья. Когда подошла к месту отдыха, увидела, что скамьи и каменный стол разбиты.

С удивлением я поняла, что это преднамеренный вандализм. Эти люди пришли сюда с целью разрушить созданное здесь приятное место отдыха и память о бойцах ПАЛМАХа. У меня буквально потемнело в глазах. Размер ущерба огромен. В этой зоне отдыха 5-6 каменных скамеек и столов для пикника, все было хорошо оборудовано. Не знаю, зачем этим варварам понадобилось уничтожать место, которое очень любят все, кто гуляет в лесопарке", - рассказала жительница поселка Кфар-Тавор Хана Леви Атали.