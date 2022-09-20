



Вооруженное ограбление банка в Грузии: в заложниках более 10 человек

В центре грузинского города Кутаиси вооруженный мужчина захватил филиал Банка Грузии. Сообщается, что у него в заложниках находятся более 10 человек.



Злоумышленник требует выкуп в размере 2 миллионов лари (около 615 тыс. долларов США) в течение трех часов и вертолет. При этом он не уточняет, что произойдет, если это условие не будет выполнено.



"На данный момент в здании в качестве заложников остаются 12 человек. Правоохранители принимают все необходимые меры для их быстрого и безопасного освобождения", - сказано в заявлении МВД страны.





