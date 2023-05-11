



Волонтеры спасли женщину в Хайфе

Этим утром добровольцы Израильского кинологического отряда IDU Давид Абади и Йосеф Хаим Шенир вместе с поисковой собакой Иской обнаружили Розалию Рубинштейн, 82-летнюю женщину, которая пропала без вести из своего дома двумя днями ранее.



Розалия отсутствовала в общей сложности 32 часа и была обнаружена в лесном массиве в районе Хайфы. Она была эвакуирована в больницу для медицинского обследования и лечения.



IDU – некоммерческая организация, специализирующаяся на поисково-спасательных операциях. В поисках Розалии добровольцы провели более суток в полевых условиях .