Новости » Происшествия
Волонтер United Hatzalah ранена в результате забрасывания камнями в Гуш-Эционе
05.01.2023 16:52 Наталья Богинская

Волонтер United Hatzalah ранена в результате забрасывания камнями в Гуш-Эционе

В четверг водитель-волонтер скорой помощи United Hatzalah была легко ранена в четверг в результате заброса камнями недалеко от Текоа в районе Гуш-Эцион в Иудее.

Водителю Рэйчел Чуна оказали помощь на месте. В результате инцидента у машины скорой помощи было разбито лобовое стекло.

“Когда я проезжала мимо арабской деревни Туку, несколько подростков начали бросать камни в машины на дороге”, – рассказала Чуна. 

“В машину скорой помощи попало несколько крупных камней, и я получил травму руки. Я позвонила в диспетчерскую и сообщила о происшествии, а затем поехала в Текоа, где мне оказали медицинскую помощь”, – добавила она.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы