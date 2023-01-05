



Волонтер United Hatzalah ранена в результате забрасывания камнями в Гуш-Эционе

В четверг водитель-волонтер скорой помощи United Hatzalah была легко ранена в четверг в результате заброса камнями недалеко от Текоа в районе Гуш-Эцион в Иудее.



Водителю Рэйчел Чуна оказали помощь на месте. В результате инцидента у машины скорой помощи было разбито лобовое стекло.



“Когда я проезжала мимо арабской деревни Туку, несколько подростков начали бросать камни в машины на дороге”, – рассказала Чуна.



“В машину скорой помощи попало несколько крупных камней, и я получил травму руки. Я позвонила в диспетчерскую и сообщила о происшествии, а затем поехала в Текоа, где мне оказали медицинскую помощь”, – добавила она.