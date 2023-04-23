



Волонтер полиции обвинен в неправомерной стрельбе и даче ложных показаний

Предъявлено обвинение Омару Хилали, волонтеру полицейского участка Модиина, за безрассудство и халатность, нападение и препятствование правосудию.



По данным прокуратуры, олонтер выстрелил и ранил подозреваемого, который управлял угнанным автомобилем без какой-либо на то необходимости и основания.



В обвинительном акте также указано, что обвиняемый ударил раненого подозреваемого, а после инцидента дал ложное описание своих действий.

