



Волна насилия в арабском секторе продолжается: убит 55-летний мужчина

Полиция Израиля сообщила в четверг, что мужчина был убит рано утром в центре арабского города Калансуа. Мужчина, которого опознали как 55-летнего Валида Натура, был застрелен в своей машине, когда направлялся на молитву в местную мечеть.



Вызванные на место медики не смогли реанимировать жертву и констатировали его смерть на месте.



Полиция начала расследование и заявила, что выясняет предысторию инцидента.



Перестрелки в арабском сообществе со смертельными исходами продолжаются третий день подряд. Убийство в четверг стало 115-м насильственным инцидентом с летальным исходом в арабском сообществе в этом году, по данным организации Abraham Initiatives, которая ведет подсчет убийств. Показатель за весь 2022 год составил 115. В это же время в прошлом году в общине было совершено 50 убийств.



Согласно Инициативам Авраама, около 75 процентов убийств в арабском сообществе происходят из-за организованной преступности, а остальные связаны с кровной местью, фемицидами с участием членов семьи и другой преступной деятельностью.