



Волна криминала нарастает: В Лоде застрелен 34-летний мужчина

34-летний мужчина был застрелен вечером 28 августа в центре города Лод. В результате число людей, убитых в насильственных преступлениях в арабском сообществе в этом году, достигло 158.



Обстоятельства убийства в Лоде еще не выяснены окончательно, но полиция сообщила, что пострадавший был тяжело ранен в перестрелке и самостоятельно добрался в медицинский центр “Шамир”, где позже скончался. В полиции заявили, что начато расследование по факту убийства.



В ходе другого инцидента в тот же день вечером 20-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести в результате стрельбы в Фурейдисе, и был доставлен в больницу.



Также вечером 28 августа были ранены кандидат в мэры Нацерета Мусаб Духхан и двое его родственников. Пострадавшие получили легкие ранения в результате нападения и были доставлены в городскую больницу “Святого Семейства”. Сообщается, что полиция расследовала предысторию инцидента и подозревает, что он имел политическую подоплеку.



Эти инциденты произошли на фоне неослабевающей волны насильственных преступлений в израильских арабских общинах, которая все больше выплескивается в муниципальную политику. Мрачные цифры, опубликованные правозащитной группой по борьбе с насилием “Инициативы Авраама”, более чем вдвое превышают показатели за аналогичный период прошлого года.