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Войска США уничтожили двух боевиков ИГИЛ в ходе вертолетного рейда в Сирии
11.12.2022 20:00 Евгения Маркова

Войска США уничтожили двух боевиков ИГИЛ в ходе вертолетного рейда в Сирии



Американские силы убили двух боевиков ИГИЛ на востоке Сирии в результате вертолетного рейда, говорится в заявлении Центрального командования США.

CENTCOM не указывает место проведения ночной операции и утверждает, что по его первоначальным оценкам жертв среди гражданского населения не было.

В заявлении говорится, что один из двух лидеров ИГ, Анас, является "чиновником сирийской провинции ИГИЛ", причастным к планированию терактов на востоке Сирии.

"ИГИЛ продолжает представлять угрозу безопасности и стабильности в регионе. Смерть этих официальных лиц ИГИЛ подорвет способность террористической организации планировать дальнейшие действия и осуществлять дестабилизирующие атаки на Ближнем Востоке", — говорится в заявлении официального представителя CENTCOM Джо Буччино. 
 

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