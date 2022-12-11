



Войска США уничтожили двух боевиков ИГИЛ в ходе вертолетного рейда в Сирии





Американские силы убили двух боевиков ИГИЛ на востоке Сирии в результате вертолетного рейда, говорится в заявлении Центрального командования США.



CENTCOM не указывает место проведения ночной операции и утверждает, что по его первоначальным оценкам жертв среди гражданского населения не было.



В заявлении говорится, что один из двух лидеров ИГ, Анас, является "чиновником сирийской провинции ИГИЛ", причастным к планированию терактов на востоке Сирии.



"ИГИЛ продолжает представлять угрозу безопасности и стабильности в регионе. Смерть этих официальных лиц ИГИЛ подорвет способность террористической организации планировать дальнейшие действия и осуществлять дестабилизирующие атаки на Ближнем Востоке", — говорится в заявлении официального представителя CENTCOM Джо Буччино.

