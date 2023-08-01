



Войска РФ нанесли удар по больнице Херсона: погиб врач, ранена медсестра. Фото

В результате обстрела Херсона российскими оккупантами зафиксировано попадание в учреждение здравоохранения, погиб врач, ранена медсестра.



Об этом сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко.



"Сегодня в 11:10 враг совершил очередной обстрел по мирным жителям нашей громады. Попадание произошло в одно из учреждений здравоохранения, в результате чего погиб молодой врач, который всего несколько дней работает в должности, и ранена медсестра, за жизнь которой сейчас борются наши медики", - отметил Мрочко.



"Искренние соболезнования семье погибшего врача", - добавил глава ГВА.







В Минздраве также сообщили, что в Херсоне обстрелу подверглась городская клиническая больница. Погиб молодой врач, у которого сегодня был первый рабочий день после интернатуры.



"Пострадали 2 этажа больницы. Продолжается разбор завалов", - отметили в ведомстве.







Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что "россияне - обычные террористы".



"Херсонская область. В результате российского обстрела Херсона было повреждено отделение хирургии Херсонской городской клинической больницы. Погиб врач, травмированная медсестра. Россияне – обычные террористы…", - подчеркнул Ермак.



