



Война в Израиле: обновленные данные о раненых от Минздрава

С момента начала войны в Израиле, с 7 октября, ранения получили 3842 человека.



По данным Министерства здравоохранения, за это время 26 пациентов поступили в больницы по всей стране в критическом состоянии, 313 - в тяжелом, 669 - в состоянии средней степени, 2471 - с легкими травмами, 194 - с приступами паники.



По состоянию на вечер, 15 октября, госпитализированы 369 пациента. Из них 90 по-прежнему в тяжелом состоянии. Еще 191 пациент находится в состоянии средней степени тяжести, 89 - с легкими ранениями.