Новости » Происшествия
Война в Израиле: 377 человек остаются в больницах
15.10.2023 10:54 Алина Груднева

Война в Израиле: 377 человек остаются в больницах

По состоянию на утро, 15 октября, в больницах по всему Израилю остаются 377 раненых в результате террористической атаки ХАМАСа и палестинского "Исламского джихада".

Обновленные данные предоставило министерство здравоохранения.

Всего с момента начала войны, 7 октября, ранения получили 3715 человек. В настоящее время в тяжелом по-прежнему остаются 99 раненых.

В результате террористической атаки на Израиль погибли более 1300 человек, среди которых есть иностранцы.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы