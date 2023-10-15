



Война в Израиле: 377 человек остаются в больницах

По состоянию на утро, 15 октября, в больницах по всему Израилю остаются 377 раненых в результате террористической атаки ХАМАСа и палестинского "Исламского джихада".



Обновленные данные предоставило министерство здравоохранения.



Всего с момента начала войны, 7 октября, ранения получили 3715 человек. В настоящее время в тяжелом по-прежнему остаются 99 раненых.



В результате террористической атаки на Израиль погибли более 1300 человек, среди которых есть иностранцы.