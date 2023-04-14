



Воислав Бузакович: сербский военный преступник скрывался в Ирландии

Предполагаемый сербский военный преступник, который 16 лет находился в бегах, был депортирован из Ирландии после того, как в феврале его обнаружила полиция.



Хорватия разыскивала Воислава Бузаковича — предположительно бывшего члена просербской милиции — с 2007 года.



Официальные лица обвинили его в издевательствах над мирными жителями во время югославской войны в течение шести месяцев с 1991 по 1992 год.



По данным ирландской судебной службы, Бузакович дал согласие на его депортацию во время слушаний в марте.



Представитель An Garda Síochána (ирландская полиция) сообщил Би-би-си, что полиция не комментирует имен лиц, но подтвердила, что человек, соответствующий описанию Бузаковича, был передан хорватским властям в аэропорту Дублина 30 марта.



Представитель добавил, что "мужчина в возрасте 50 лет" был задержан на юге Ирландии 1 февраля в рамках европейского ордера на арест, выданного Хорватией.



Местные СМИ сообщили, что во время ссоры с офицерами он вызвал тревогу в Шенгенской информационной системе — базе данных ЕС о разыскиваемых подозреваемых — и теперь был доставлен обратно в Хорватию, чтобы предстать перед судом в восточном городе Осиек.



В 2007 г. хорватская прокуратура заочно предъявила г-ну Бузаковичу обвинение в принадлежности к военизированной группировке, лояльной Республике Сербская Краина – самопровозглашенному государству, которое сербские повстанцы застолбили за территорию, составляющую примерно четверть территории Хорватии.



Власти заявили, что вместе с четырьмя другими мужчинами Бузакович "незаконно задерживал, заключал в тюрьму, допрашивал, избивал и иным образом оскорблял гражданских лиц" в том, что хорватские СМИ назвали "центром смерти" в небольшой восточной деревне Петровци.



Его также конкретно обвинили в "участии в физическом насилии" в отношении четырех названных лиц во время сербской оккупации села.



Несмотря на обвинения, Бузакович оставался на свободе еще 15 лет, прежде чем в июле 2021 года хорватские власти выдали европейский ордер на арест со ссылкой на единственный пункт обвинения в "военных преступлениях".



Ирландские СМИ сообщили, что он, как полагают, находился в стране в течение нескольких лет и даже получил ирландское гражданство до своего ареста.

