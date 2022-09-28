



Воевал в Чечне: в России мобилизовали бывшую порнозвезду

В первую волну частичной мобилизации в РФ попал бывший порноактер с боевым опытом в Чечне.



Звезда российского порно Алексей Олейник (псевдоним - Садко) в 2002 году вернулся со Второй чеченской, не мог найти работу и в последствии попал в порноиндустрию.



Как сообщает "Экспресс газета", позже Олейник перебрался в деревню, где занялся хозяйством. Повестка ему пришла через несколько дней после объявления мобилизации в России.



"Садко" опубликовал фотографию в соцсетях перед отправкой в учебную часть и написал: "Первый пошел! Берегите себя!".