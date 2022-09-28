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Воевал в Чечне: в России мобилизовали бывшую порнозвезду
28.09.2022 09:10 Ольга Белозерова

Воевал в Чечне: в России мобилизовали бывшую порнозвезду

В первую волну частичной мобилизации в РФ попал бывший порноактер с боевым опытом в Чечне. 

Звезда российского порно Алексей Олейник (псевдоним - Садко) в 2002 году вернулся со Второй чеченской, не мог найти работу и в последствии попал в порноиндустрию.

Как сообщает "Экспресс газета", позже Олейник перебрался в деревню, где занялся хозяйством. Повестка ему пришла через несколько дней после объявления мобилизации в России.

"Садко" опубликовал фотографию в соцсетях перед отправкой в учебную часть и написал: "Первый пошел! Берегите себя!". 

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