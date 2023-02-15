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Военные перекрыли трассу Рязань – Спасск
15.02.2023 08:49 Аркадий Бочаровский

Военные перекрыли трассу Рязань – Спасск

Военные автоинспекторы перекрыли трассу Рязань – Спасск возле села Дубровичи. Об этом вечером 14 февраля пишет YA62.ru со ссылкой на очевидцев.

По информации источника портала, сотрудники военной автомобильной инспекции останавливали все машины и просили выключить фары. Собеседник портала добавил, что пришлось стоять 40 минут.

Второй очевидцев рассказал СМИ, что на месте видел автомобиль Следственного комитета.

Подробности и официальная информация уточняется.

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