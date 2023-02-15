



Военные перекрыли трассу Рязань – Спасск

Военные автоинспекторы перекрыли трассу Рязань – Спасск возле села Дубровичи. Об этом вечером 14 февраля пишет YA62.ru со ссылкой на очевидцев.



По информации источника портала, сотрудники военной автомобильной инспекции останавливали все машины и просили выключить фары. Собеседник портала добавил, что пришлось стоять 40 минут.



Второй очевидцев рассказал СМИ, что на месте видел автомобиль Следственного комитета.



Подробности и официальная информация уточняется.