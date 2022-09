Военные Норвегии приведены в повышенную готовность

Вооруженные силы Норвегии подтвердили информацию о проведении в повышенную готовность.

Уточняется, что норвежские военные готовы к принятию мер на случай непредвиденных обстоятельств в связи с войной на Украине, саботажем на "Северных потоках" и наблюдениями при помощи БПЛА вблизи нефтегазовых объектов.

Ранее сообщалось, что Норвегия усилила контроль на границах из-за мобилизации в РФ. Там летает полицейский вертолет.

The Norwegian Armed Forces confirms increased readiness, and that contingency measures have been taken, due to the war in Ukraine, Nord Stream sabotage and the drone/UAV sightings near oil and gas installations.



No further details given.https://t.co/fcCgNKwGP3