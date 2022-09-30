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Военные Норвегии приведены в повышенную готовность
30.09.2022 16:49 Алина Груднева

Военные Норвегии приведены в повышенную готовность

Вооруженные силы Норвегии подтвердили информацию о проведении в повышенную готовность.

 
Уточняется, что норвежские военные готовы к принятию мер на случай непредвиденных обстоятельств в связи с войной на Украине, саботажем на "Северных потоках" и наблюдениями при помощи БПЛА вблизи нефтегазовых объектов.
 
Ранее сообщалось, что Норвегия усилила контроль на границах из-за мобилизации в РФ. Там летает полицейский вертолет.

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