Военные Норвегии приведены в повышенную готовность
Вооруженные силы Норвегии подтвердили информацию о проведении в повышенную готовность.
Уточняется, что норвежские военные готовы к принятию мер на случай непредвиденных обстоятельств в связи с войной на Украине, саботажем на "Северных потоках" и наблюдениями при помощи БПЛА вблизи нефтегазовых объектов.
Ранее сообщалось, что Норвегия усилила контроль на границах из-за мобилизации в РФ. Там летает полицейский вертолет.
The Norwegian Armed Forces confirms increased readiness, and that contingency measures have been taken, due to the war in Ukraine, Nord Stream sabotage and the drone/UAV sightings near oil and gas installations.— The Lookout (@The_Lookout_N) September 30, 2022
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