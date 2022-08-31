



Военнослужащий танковых войск ЦАХАЛа погиб во время учений

ЦАХАЛ сообщил о гибели военнослужащего в ходе учений танкового подразделения на севере страны.



Согласно опубликованной пресс-службой информации, в ходе учений на полигоне неподалеку от базы "Нефах", солдат, находившийся в танке, получил тяжелую травму головы. Он застрял между башней и корпусом. Первоначальное расследование показало, что солдат мог удариться головой во время движения танка и упасть в опасную зону боевой машины.



Инцидент произошел на Голанских высотах.



Несмотря на усилия медиков, была констатирована смерть. Обстоятельства инцидента расследуются.



Сообщение передано семье погибшего солдата. Его имя, время и место похорон будут опубликованы дополнительно.



В ЦАХАЛе происшествие назвали "чрезвычайно редким". Бывший танкист рассказал, что место, в котором застрял солдат, называется "треугольником смерти" танка.