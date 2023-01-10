



Военнослужащего из Луганска нашли повешенным в Москве

Военного из Луганска нашли повешенным в воинской части в Москве. 33-летний Виталий В. прибыл в столицу из ЛНР, где проходит службу.



В последнее время мужчина находился на территории Александровских казарм у Подольского шоссе, там же он встретил Новый год. А вечером 3 января его забрали на скорой с удушением и отеком мозга. Сослуживцы обнаружили Виталия повешенным в одном из помещений казарм. 4 дня врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли — он скончался 7 января. Московская полиция проводит проверку.