



Военнослужащая успела снять того, кто ее насиловал на телефон

Судьи окружного суда в Беэр-Шеве вчера (во вторник) приговорили к десяти годам тюремного заключения жителя Ашкелона Лекао Спинао, который около года назад изнасиловал женщину-военнослужащую на городском пляже Далила. Она сумела записать его на свой мобильный телефон, что привело к его поимке.



Жертва, 19-летняя девушка, только что призванная в армию, в тот вечер села на скамейку и ждала своего друга. Спинао, женатый и имеющий двух маленьких детей, заметил, что она сидит одна, и подошел к ней. Он начал с ней разговаривать.



Он сказал мне: "Что так сидеть одной? Ты выглядишь грустной", - рассказаладевушка полицейским следователям. Спинау поговорил со своим другом по телефону и сказал ему, что сидит с девушкой. Его друг присоединился и тоже сел на скамейку. Солдат сфотографировала Спинао и его друга и отправил фотографию в WhatsApp некоторым из ее близких друзей.



Через полчаса друг, и Спинао остался с ней наедине. Чуть позже полуночи солдатка поговорила со своей подругой и пошла в сторону пляжа. Спинао начал следовать за ней. Она пошла к подъезду, но он несколько раз преграждал ей дорогу, пока она разговаривала по телефону с подругой.



"Я попросила его отойти и дать мне пройти, но он вдруг сильно ударил меня по руке и лицу и повалил на пол. Я упала на песок. Мой телефон и наушники тоже разлетелись", - повторила она в своих показаниях в полиции.



Спинао и сказал: "У меня есть нож", чтобы напугать ее. Он снова и снова бил ее по всем частям тела и пытался снять с нее одежду. Он совершил с ней содомию и пытался изнасиловать ее, когда она боролась с ним из последних сил.



Она успела сказать своей подруге, которая разговаривала с ней по телефону, чтобы та позвонила в полицию, но звонок был прерван. Она поползла по песку к упавшему телефону, попыталась снова позвонить подруге и позвать на помощь, но Спинао заметил и выбросил его. Через несколько секунд, когда он отошел от нее, она сфотографировала его и продолжила кричать. Он забрал ее телефон, бросил его на дорогу и скрылся с места происшествия.



Фотографии, сделанные девушкой, на которых был изображен Спинао, привели к его аресту и судебному преследованию. К его удивлению, его арестовали на предприятии, где он работал, и он признался следователям.



Прокуратура Южного округа подала против него обвинительное заключение в окружной суд Беэр-Шевы по обвинению в содомии и изнасиловании. Несколько месяцев назад он признался в содеянном. Вчера судьи приговорили его к десяти годам тюремного заключения и выплате 100 000 шекелей компенсации заявительнице.