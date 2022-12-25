



Военнослужащая ЦАХАЛа узнала о беременности только в родильном доме



А., 19-летняя девушка-военнослужащая из центра Израиля, в течение девяти месяцев жаловалась врачам части и своим командирам на рвоту и невыносимые боли в животе. Она была обследована военными медиками 13 раз, но они относились к ее жалобам "с пренебрежением".



А. говорит: "Каждый раз, когда я жаловалась, у меня создавалось ощущение, что я схожу с ума; мне намекали, что я просто пытаюсь получить поблажки и увольнительные. В большинстве случаев они просто отправляли меня отдыхать в палату, а когда я жаловалась на рвоту, они говорили выпить воды. Они просто относились ко мне с презрением".



Через 9 месяцев, после отдыха в ресторане с друзьями, А. упала в обморок и была доставлена в больницу. Там она обнаружила, что у нее начались активные роды. "Все вокруг, включая врачей и акушерок, не могли поверить, что это может произойти", - вспоминает она. "



"Когда девочка родилась, я попросила их вынести ее из палаты", - говорит она. "Я совсем не хотела ее видеть и не понимала, что происходит вокруг меня. После родов я страдала от многочисленных припадков, тревоги и депрессии. Во время службы надо мной просто издевались - меня унижали. Они не обращали внимания на меня, на мои жалобы. Они заставляли меня чувствовать себя плохо".



13-й канал пишет: “В настоящее время А. получает помощь от своей семьи и воспитывает ребенка. Недавно она также подала иск о медицинской халатности против Министерства обороны на сумму 2,5 миллиона шекелей. А. планировала закончить армию, возможно, начать академическую учебу. Теперь, в возрасте всего 19 лет, она была вынуждена уволиться из армии и воспитывать ребенка, которого она вовсе не собиралась рожать”.