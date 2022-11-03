



Военнослужащая ЦАХАЛа - репатриантка 10 часов провела в Иране

Самолет, вылетевший на прошлой неделе из Ташкента в Дубай, был вынужден совершить экстренную посадку в Ширазе, Иран.



Среди пассажиров находилась военнослужащая ЦАХАЛа. Посадка была совершена после медицинского инцидента у одного из пассажиров. Приземлившись, молодая израильтянка поспешила сообщить о необычном происшествии своим родителям. Родители связались с ее командирами в ЦАХАЛе, а те проинформировали руководителей службы безопасности. После нескольких нервных часов - ей удалось сесть на самолет, который продолжал полет в Дубай.



Драматическое событие произошло около 5 часов утра в четверг на прошлой неделе, и до сегодняшнего дня оно было запрещено к публикации. Речь идет о 19-летней обладательнице российского гражданства, которая оказалась на территории вражеской страны.



Когда самолет приземлился в Иране, пассажиров высадили, и им пришлось ждать в терминале около 10 часов. На пограничном контроле военнослужащая предъявила свой российский паспорт, в котором указано, что он выдан в Израиле, и долгие часы ждала вместе с другими пассажирами, опасаясь, что в любой момент они могут узнать, что она израильтянка.



Тем временем ее родители сообщили об этом своим командирам в ЦАХАЛе, которые поспешили доложить об этом начальнику Генштаба, а оттуда информация была передана военному секретарю премьер-министра. Лапид узнал подробности инцидента во время заседания кабинета министров, созванного для утверждения газового соглашения с Ливаном. В это же время министр обороны Бенни Ганц находился с визитом в Турции.



Моссад немедленно создал специальную оперативную группу, чтобы найти способ как можно скорее вывезти оттуда девушку. Сотрудники Моссада поспешили связаться с ней и попросили его вести себя как обычно, не вызывать подозрений - и уж тем более не говорить на иврите. Пресс-секретарь ЦАХАЛа заявила: "Было разрешено опубликовать информацию о том, что гражданский самолет (иностранной авиакомпании) совершил незапланированную посадку в Иране в прошлый четверг из-за медицинского инцидента одного из пилотов, что привело к изменению запланированной траектории полета. Одним из пассажиров этого рейса была военнослужащая ЦАХАЛа, возвращавшаяся из поездки к родственникам. Самолет и пассажиры оставались на земле в аэропорту в течение нескольких часов. Через несколько часов самолет взлетел и без проблем продолжил полет к месту назначения".

