



Военнослужащая ЦАХАЛа попыталась сесть в поезд с частью зенитного снаряда

В воскресенье военнослужащая ЦАХАЛа пыталась сесть в поезд, неся в сумке часть зенитного боеприпаса, говорится в заявлении израильской полиции.



Военнослужащую остановили охранники на тель-авивской станции Савидор, самой загруженной железнодорожной станции Израиля. Охранники обнаружили снаряд с помощью рентгена солдатской сумки, когда она входила в участок, а затем уведомили об этом полицию.



В полиции заявили, что это был старый зенитный снаряд, и для его осмотра были привлечены саперы. По имеющимся данным, военнослужащая нашла снаряд на базе, где она служит. Взрывчатых веществ в ней не было.



Сообщается, что девушка хотела сделать из находки пепельницу.



Подробности происшествия переданы в военную полицию.

