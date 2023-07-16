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старый снаряд
16.07.2023 13:52 Наталья Богинская

Военнослужащая ЦАХАЛа попыталась сесть в поезд с частью зенитного снаряда

В воскресенье военнослужащая ЦАХАЛа пыталась сесть в поезд, неся в сумке часть зенитного боеприпаса, говорится в заявлении израильской полиции.

Военнослужащую остановили охранники на тель-авивской станции Савидор, самой загруженной железнодорожной станции Израиля. Охранники обнаружили снаряд с помощью рентгена солдатской сумки, когда она входила в участок, а затем уведомили об этом полицию.

В полиции заявили, что это был старый зенитный снаряд, и для его осмотра были привлечены саперы. По имеющимся данным, военнослужащая нашла снаряд на базе, где она служит. Взрывчатых веществ в ней не было. 

Сообщается, что девушка хотела сделать из находки пепельницу.

Подробности происшествия переданы в военную полицию. 
 

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