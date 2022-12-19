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Военная полиция расследует смерть торговца наркотиками на границе с Египтом
19.12.2022 13:02 Аркадий Бочаровский

Военная полиция расследует смерть торговца наркотиками на границе с Египтом

Военная полиция начала расследование инцидента со стрельбой, произошедшего в прошлую среду 14 декабря, недалеко от границы с Египтом, в ходе которого был застрелен бедуинский контрабандист наркотиков, сообщает радио "Галей ЦАХАЛ".

Контрабандист был гражданином Израиля. 

Расследование Южного командования показало, что в ходе инцидента бойцы выпустили десятки пуль (по их словам, в воздух), а контрабандист получил ранения. Военная полиция  расследует, были ли нарушение процедуры открытия огня.
 

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