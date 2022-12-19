



Военная полиция расследует смерть торговца наркотиками на границе с Египтом

Военная полиция начала расследование инцидента со стрельбой, произошедшего в прошлую среду 14 декабря, недалеко от границы с Египтом, в ходе которого был застрелен бедуинский контрабандист наркотиков, сообщает радио "Галей ЦАХАЛ".



Контрабандист был гражданином Израиля.



Расследование Южного командования показало, что в ходе инцидента бойцы выпустили десятки пуль (по их словам, в воздух), а контрабандист получил ранения. Военная полиция расследует, были ли нарушение процедуры открытия огня.

