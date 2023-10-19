



Военная база США на юге Сирии атакована беспилотниками

Военная база на юге Сирии, где американские войска сохранили присутствие для обучения сил в рамках широкой кампании против группировки ИГИЛ, сегодня была атакована беспилотниками, сообщили агентству Associated Press два американских чиновника.



Один беспилотник был сбит, а другой причинил легкие повреждения, сообщил один из чиновников на условиях анонимности до официального объявления об инциденте.



Атаки последовали за аналогичными ударами беспилотников, нанесенными за последние несколько дней по базам США и коалиции в Ираке на фоне нарастающего гнева в регионе после ракетного удара по больнице в Газе, за который возложили ответственность на Израиль, несмотря на то, что взрыв, скорее всего, был вызван неудачным запуском ракеты "Исламского джихада".