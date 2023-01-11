



"Военкора" RT в центре Москвы обидели пьяные чеченцы, а полиция увезла в кутузку

Военкор RT заявил, что «пьяные чеченцы» угрожали ему убийством в центре Москвы. Но в отдел полиции забрали его, а не их. О жалобах военкора на жизнь сообщает канал "осторожно новости".



Больше всего сотрудника ГосСМИ удивило, что полицейские проигнорировали 6 его поездок в зону СВО.



Обычно корреспондент RT Валентин Горшенин снимает ролики про бои в Украине, военных или Росгвардию (его фильм ведомство даже выложило на свой YouTube-канал). Но сегодня сотрудник ГосСМИ был задержан и оказался в отделе полиции Тверского района. Он утверждает, что представители Чечни пристали к нему, сказали, что он не на свой земле и пригрозили убийством. В итоге задержали именно военкора — забрали его телефон, заломали руки.



«15-го Золотов нам подписал награды, а сегодня мусара прикрывают на тверской бандосов из кавказкой республики. И берут не их, а меня!», — заявил он, назвав сотрудников ППС «жалкими». Горшенин продолжает писать о своих приключениях в соцсетях (на эти посты обратил внимание журналист Олег Кашин) и предлагает отправить ППС на некую войну (официально РФ участвует только в СВО) . По какой причине был задержан работник ГосСМИ — неизвестно. На одном из видео можно услышать голос мужчины, вероятно, он находится в состоянии алкогольного опьянения.