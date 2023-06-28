Воды Японского моря за ночь стали "ядовито"-красными: виновник найден - видео
Японское море, известное своими прозрачными водами, приобрело "ядовитый" оттенок красного после того, как на пивном заводе произошла утечка охлаждающей жидкости.
Жители города Наго на острове Окинава проснулись во вторник и обнаружили, что морская вода в районе порта выглядит довольно "ядовитой".
Видеозапись, опубликованная в Twitter, показала воду темно-красного цвета, что многих встревожило.
"Красный цвет действительно выглядит ядовитым, но я с облегчением узнал, что это всего лишь пищевой краситель и вряд ли нанесет серьезный ущерб", — написал пользователь Twitter.
Обычно прозрачная голубая вода изменила цвет после того, как на пивном заводе, принадлежащем Orion Breweries Ltd, произошла утечка.
Компания заявила, что вода, используемая для охлаждения, которая содержит пропиленгликоль, окрашенный в красный цвет пищевым красителем, просочилась, в результате чего вода приобрела ярко-красный цвет.
Пивоварня опубликовала заявление с извинениями за "причинение огромных проблем и беспокойства" местным жителям и другим заинтересованным сторонам.
Компания заявила, что примет меры для предотвращения повторения утечки, которая была устранена к 9:30 утра по местному времени во вторник.
По данным The Okinawa Times, утечка не окажет "серьезного воздействия на окружающую среду".
По данным Агентства США по регистрации токсичных веществ и болезней, пропиленгликоль, который также используется в качестве пищевой добавки, а также в фармацевтической и косметической промышленности, "в целом признан безопасным".