



Воды Японского моря за ночь стали "ядовито"-красными: виновник найден - видео

Японское море, известное своими прозрачными водами, приобрело "ядовитый" оттенок красного после того, как на пивном заводе произошла утечка охлаждающей жидкости.



Жители города Наго на острове Окинава проснулись во вторник и обнаружили, что морская вода в районе порта выглядит довольно "ядовитой".



Видеозапись, опубликованная в Twitter, показала воду темно-красного цвета, что многих встревожило.



"Красный цвет действительно выглядит ядовитым, но я с облегчением узнал, что это всего лишь пищевой краситель и вряд ли нанесет серьезный ущерб", — написал пользователь Twitter.

WATCH: Residents in city of Nago on the island of Okinawa in Japan awoke Tuesday to find an area of usually clear blue water had turned a gruesome shade of red. Here's why: https://t.co/JMQj1VTcSq pic.twitter.com/P2YklTybU4 — Trending News (@Trendings911) June 27, 2023