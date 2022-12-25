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Водителя обвинили в изнасиловании дипломата миссии ООН в Египте
25.12.2022 14:04 Аркадий Бочаровский

Водителя обвинили в изнасиловании дипломата миссии ООН в Египте

Египтянину предъявили обвинение в изнасиловании дипломата миссии Евросоюза в Каире. Кроме того, следствие полагает, что мужчина домогался еще одной иностранки.

 Утверждается, что в центральном районе Замалек он изнасиловал сотрудницу миссии Евросоюза, сообщает Sada el-Balad.

Cледствие также считает, что в другом районе Каира - Каср-ан-Ниле - водитель домогался итальянки. Женщина работает преподавателем танцев. Ей удалось криками привлечь внимание окружающих, которые задержали насильника.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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