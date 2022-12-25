



Водителя обвинили в изнасиловании дипломата миссии ООН в Египте

Египтянину предъявили обвинение в изнасиловании дипломата миссии Евросоюза в Каире. Кроме того, следствие полагает, что мужчина домогался еще одной иностранки.



Утверждается, что в центральном районе Замалек он изнасиловал сотрудницу миссии Евросоюза, сообщает Sada el-Balad.



Cледствие также считает, что в другом районе Каира - Каср-ан-Ниле - водитель домогался итальянки. Женщина работает преподавателем танцев. Ей удалось криками привлечь внимание окружающих, которые задержали насильника.



Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.