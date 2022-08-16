



Водители-арабы ответственны за 52% смертельных ДТП в Израиле

Несмотря на то, что арабы являются меньшинством, арабские водители несут ответственность за более чем половину дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом в Израиле.



Об этом сообщает "Исраэль хайом" со ссылкой на конфиденциальный отчет полиции.



Согласно данным из отчета, большинство аварий происходит с участием молодых водителей в возрасте от 17 до 23 лет.



Водители-арабы участвуют в 36% всех дорожно-транспортных происшествий и в 52% случаев со смертельным исходом. Преимущественно водители-арабы участвуют в авариях на междугородних дорогах (58 %), 60% - со смертельным исходом. При этом в 80% случаев они признаны виновниками ДТП.



Источник в полиции заявил, что "мы имеем дело с серьезной проблемой, выходящей за рамки полиции".



"В отличие от еврейского общества, где, например, когда водителя лишают водительских прав, он перестает водить машину, в арабском обществе многие продолжают управлять и подвергать опасности жизнь всех водителей на дороге", - заявил представитель полиции.