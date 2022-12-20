



Водитель уходил полями.Подробности взрыва в Чувашии

В Чувашии во вторник, 20 декабря, произошел пожар на газопроводе, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике.



«Возле деревни Ямбахтино произошла утечка с последующим возгоранием на подземном газопроводе», — рассказал собеседник агентства.



Сообщение о пожаре в Вурнарском районе поступило в экстренные службы Чувашии в 13:44 мск, уточнили в МЧС.



В пресс-службе администрации главы региона Олега Николаева позднее проинформировали, что на газопроводе Уренгой - Помары - Ужгород произошел взрыв.



Три человека погибли при взрыве на газопроводе в Чувашии, передает РИА Новости со ссылкой на главу Калининского сельского поселения Ольгу Смирнову.



Кроме того, еще как минимум один человек пострадал. По данным экстренных служб региона, на месте ЧП работают 37 пожарных и спасателей, а также 13 единиц спецтехники.



ак пишет Telegram-канал Mash, погибших в Чувашии газовиков зовут Сергей Николаев, Александр Максимов и Юрий Ильин.



«Они приехали на взорвавшийся газопровод еще вчера из Красноармейска. Сегодня им нужно было заполнить трубу газом между селами Калинино и Шумерля. Сняться с работы они могли еще в 01:30. Но решили довести дело до конца.



В 13:30 вышли из КамАЗа, где ночевали, к участку трубы и начали заполнять его газом. Водитель машины, 36-летний Евгений Дмитриев, сперва стоял на улице с газовиками, но зашел в машину погреться. Тогда и произошел взрыв.



Евгений выжил — у него ожог рук. У машины, стоящей в шести метрах от места взрыва, отлетела форточка, она упала на водителя — и тот отполз внутрь салона. Затем выполз в поле и услышал еще один взрыв. КамАЗ загорелся. Через поле Евгений вышел к ближайшей деревне», — говорится в публикации.