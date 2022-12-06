



Водитель такси без прав пытался скрыться от полиции и врезался в ограждение



Транспортной полицией Израиля был задержан подозреваемый, управлявший такси без разрешения на вождение общественного транспорта. Срок действия его прав истек 12 лет назад, подозреваемый пытался скрыться от полиции и врезался в ограждение



На шоссе №1 около Латруна был замечен водитель такси, который ехал на запад, не пристегнувшись ремнем безопасности, офицер приказал водителю остановиться на обочине, подозреваемый отказался и продолжил движение, игнорируя указания полицейского. На дороге №431 он выехал на развязку, ведущую к Лод, затем внезапно свернул на дорогу №431 и столкнулся с барьером безопасности.



43-летний подозреваемый, житель Иерусалима, не оформил водительские права на такси, а срок действия его водительских прав истек в 2009 году. После столкновения с ограждением он сначала отказывался назвать себя, в конце концов, был опознан полицией и получил повестку в суд. Его автомобиль был конфискован и изъят полицией на 30 дней.



