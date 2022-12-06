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Водитель такси без прав пытался скрыться от полиции и врезался в ограждение
06.12.2022 10:49 Аркадий Бочаровский

Водитель такси без прав пытался скрыться от полиции и врезался в ограждение

 
Транспортной полицией Израиля был задержан подозреваемый, управлявший такси без разрешения на вождение общественного транспорта. Срок действия его прав истек 12 лет назад, подозреваемый пытался скрыться от полиции и врезался в ограждение

На шоссе №1 около Латруна был замечен водитель такси, который ехал на запад, не пристегнувшись ремнем безопасности, офицер приказал водителю остановиться на обочине, подозреваемый отказался и продолжил движение, игнорируя указания полицейского. На дороге №431 он выехал на развязку, ведущую к Лод, затем внезапно  свернул на дорогу №431 и столкнулся с барьером безопасности.

43-летний подозреваемый, житель Иерусалима, не оформил водительские права на такси, а срок действия его водительских прав истек в 2009 году. После столкновения с ограждением он сначала отказывался назвать себя, в конце концов, был опознан полицией и получил повестку в суд. Его автомобиль был конфискован и изъят полицией на 30 дней.

 

 

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