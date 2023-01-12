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Водитель скорой помощи пять лет занимался сексом со школьницей
12.01.2023 08:07 Аркадий Бочаровский

Водитель скорой помощи пять лет занимался сексом со школьницей

Водителя скорой помощи от Новохопёрской райбольницы задержали по подозрению в развращении школьницы. Он занимался сексом с девочкой в течение пяти лет. Когда она вступила с ним в половую связь, ей было всего 10. Об этом журналисту «Вести Воронеж» рассказал собственный источник в среду, 11 января.

Сейчас в отношении мужчины возбудили уголовное дело по двум статьям. В документах фигурируют несколько эпизодов. Экс-водитель скорой находится под арестом.

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