



Водитель скорой помощи пять лет занимался сексом со школьницей

Водителя скорой помощи от Новохопёрской райбольницы задержали по подозрению в развращении школьницы. Он занимался сексом с девочкой в течение пяти лет. Когда она вступила с ним в половую связь, ей было всего 10. Об этом журналисту «Вести Воронеж» рассказал собственный источник в среду, 11 января.



Сейчас в отношении мужчины возбудили уголовное дело по двум статьям. В документах фигурируют несколько эпизодов. Экс-водитель скорой находится под арестом.