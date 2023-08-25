



Водитель сбил и сбежал: 48-летняя женщина погибла под колесами авто

48-летняя женщина погибла в пятницу утром на улице Шарет в Тират ха-Кармель после того, как водитель сбил ее и скрылся с места происшествия, сообщают израильские СМИ.



Водитель автомобиля бросил свою машину, а погибшая женщина оказалась зажатой под ним.



По данным Ynet, в 4:37 утра в службу MDA поступил звонок с просьбой оказать помощь женщине, однако вскоре после прибытия бригады она была объявлена мертвой.



Водитель был обнаружен полицией и доставлен на допрос.

