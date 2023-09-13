



Водитель разграбленного после аварии грузовика: это просто позор



Полиция начала расследование после того, как в сетях было распространено видео разграбления товаров из грузовика, попавшего в аварию на шоссе №6.



На месте происшествия скончался 40-летний мужчина.



После аварии нашлись люди, которые, воспользовавшись ситуацией и сильной пробкой, разграбили содержимое грузовика, водитель которого пострадал в результате аварии.



Водитель грузовика, из которого были вывезены продукты, рассказал здесь: "Это позор, самый неприятный опыт, который может быть, вместо того, чтобы прийти и протянуть руку помощи, прийти с таким отношением, люди приходят и грабят, вот что у них на уме. Вместо того чтобы прийти и протянуть друг другу руку помощи. Давайте будем единым народом и вместе. Там были коробки с продуктами, которые они забрали из моего грузовика. Всевозможные закуски и тому подобное".



"Мое послание, - сказал он, - состоит в том, чтобы люди в следующий раз думали позитивно, а не негативно. И прийти, протянуть руку помощи. Тем более что в этой аварии погиб человек. Я разделяю горе семьи".

