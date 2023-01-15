



Водитель отказался остановиться, в багаже автобуса нашли 30 палестинцев



Утром 15 января на КПП Маккабим, в багажном отделении автобуса было обнаружено 30 жителей ПА.



Инцидент начался с того, что водителя автобуса попросили остановиться для плановой проверки на КПП, который находится зоне ответственности бригады Биньямин.



Водитель отказался от проверки и остановил автобус. После этого он вышел из автобуса и убежал. Военнослужащие 405-го батальона и солдаты МАГАВа, охранявшие район, вызвали полицейского сапера, чтобы проверить автобус. Во время проверки сапером в багажнике автобуса были обнаружены 30 нелегалов. Они были арестованы и переданы в полицию Израиля для дальнейшего разбирательства.