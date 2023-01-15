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Водитель отказался остановиться, в багаже автобуса нашли 30 палестинцев | Фото: полиция Израиля
15.01.2023 19:42 Аркадий Бочаровский

Водитель отказался остановиться, в багаже автобуса нашли 30 палестинцев


Утром 15 января на КПП Маккабим, в багажном отделении автобуса было обнаружено 30 жителей ПА. 

Инцидент начался с того, что водителя автобуса попросили остановиться для плановой проверки на КПП, который находится зоне ответственности бригады Биньямин.

Водитель отказался от проверки и остановил автобус. После этого он вышел из автобуса и убежал. Военнослужащие 405-го батальона и солдаты МАГАВа, охранявшие район, вызвали полицейского сапера, чтобы проверить автобус. Во время проверки сапером в багажнике автобуса были обнаружены 30 нелегалов. Они были арестованы и переданы в полицию Израиля для дальнейшего разбирательства.

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