



Водитель оказался в заложниках круиз-контроля: гнал, пока не закончился бензин

Водитель оказался в заложниках во взятом на прокат кроссовере Haval H6 из-за сбоя в режиме круиз-контроль.

По данным The Daily Mail, это произошло на трассе вблизи города Чжучжоу, китайская провинция Хунань.

Водитель по имели Луо включил круиз-контроль, но отключить его уже не смог. В итоге, он на протяжении примерно 500 километров гнал со скоростью 100 км/ч. Скорость снизить он не мог, тормоза не работали. Он ехал в таком режиме до тех пор, пока не закончился бензин.

Во время езды г-н Луо позвонил местным властям, чтобы предупредить их о необычной ситуации, в которой оказался. Полицейские предоставили ему сопровождение, чтобы автомобиль не задел другие транспортные средства на шоссе. Инженеры Haval из местного региона не смогли ему ничего посоветовать, чтобы остановить машину.

В итоге, на такой скорости он катался около пяти часов. Луо был единственным человеком в машине во время инцидента. Мужчина очень перепугался за свою жизнь.