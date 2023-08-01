



Водитель не пустил в автобус 14-летнюю девочку: была “нескромно” одета

Водитель автобуса в Региональном совете долины Хефер в воскресенье отказал 14-летней девочке в посадке в автобус из-за ее одежды, которую он счел нескромной, пишет Ynet.



Девочка-подросток, одета в узкие шорты и спортивный бюстгальтер, направлялась в спортзал в соседнем городе. Она утверждает, что водитель кричал: “Посмотрите на себя, выходите”. После инцидента появились дополнительные жалобы на предполагаемое грубое поведение водителя, которое, как сообщается, включало крики и ругательства.



После инцидента мать девочки написала в Facebook: “Водитель автобуса отказался пропустить мою дочь из-за ее шорт. Она ехала в спортзал и оделась подобающим образом, но это даже не должно быть проблемой”, — написала мать, сопроводив пост фотографией полностью одетых женщин.



Узнав об инциденте, глава регионального совета долины Хефер Галит Шауль направила автобусной компании гневное письмо, в котором выразила отвращение и резкое осуждение поведения водителя. Шауль подчеркнулs, что “такие действия представляют собой серьезное нарушение прав женщин, поэтому крайне важно недвусмысленно отстаивать право каждой девушки и женщины одеваться так, как они хотят”.



Автобусная компания сообщила: “Узнав об инциденте из сообщений СМИ, компания немедленно начала расследование и предпримет соответствующие действия на основе полученных данных. Важно подчеркнуть, что компания категорически осуждает любые случаи отказа в перевозке пассажиров, независимо от причины, и такое поведение противоречит инструкциям, данным его водителям”.

