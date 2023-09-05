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Водитель, находившийся под воздействием наркотиков въехал в бар в Гиватаиме
05.09.2023 11:25 Аркадий Бочаровский

Водитель, находившийся под воздействием наркотиков въехал в бар в Гиватаиме


Сегодня ночью, 5 сентября, водитель потерял контроль над своим автомобилем и въехал в бар "Марлен" в Гиватаиме. 

В результате инцидента три человека получили ранения легкой и средней степени тяжести, они были эвакуированы для оказания медицинской помощи. Видеозапись с камер наблюдения, установленных в этом месте, запечатлела момент, когда автомобиль врезался в бар. Водитель-нарушитель действовал под воздействием наркотиков.

Водитель автомобиля был арестован. По словам очевидцев, он пытался скрыться с места происшествия.
 

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