



Водитель, находившийся под воздействием наркотиков въехал в бар в Гиватаиме



Сегодня ночью, 5 сентября, водитель потерял контроль над своим автомобилем и въехал в бар "Марлен" в Гиватаиме.



В результате инцидента три человека получили ранения легкой и средней степени тяжести, они были эвакуированы для оказания медицинской помощи. Видеозапись с камер наблюдения, установленных в этом месте, запечатлела момент, когда автомобиль врезался в бар. Водитель-нарушитель действовал под воздействием наркотиков.



Водитель автомобиля был арестован. По словам очевидцев, он пытался скрыться с места происшествия.

