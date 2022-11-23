



Водитель мопеда тяжело ранил ножом пешехода Холоне

Пешеход в возрасте около 40 лет получил ножевое ранение от водителя скутера после ссоры, возникшей между ними на улице Эйлат в Холоне.



Мужчина тяжело ранен. Пешеход был доставлен реанимацию больницы Вольфсон. Полиция начала поиски водителя скутера, который скрылся с места происшествия, и приступила к расследованию обстоятельств инцидента. В больнице Вольфсон объявили, что врачи борются за жизнь пострадавшего и его состояние - критическое.



Полиция начала поиски водителя скутера, который скрылся с места происшествия, и начала собирать записи камер наблюдения с места происшествия.

