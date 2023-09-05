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Водитель Мири Регев подрался с охранником Йоава Галанта
05.09.2023 08:51 Аркадий Бочаровский

Водитель Мири Регев подрался с охранником Йоава Галанта


Водитель министра культуры Мири Регев и охранник министра обороны Йоава Галанта вступили в физическую конфронтацию во время официального мероприятия в Тель Ха-Шомер.

Согласно репортажу радио Галей ЦАХАЛ, ШАБАК утверждает, что водитель Регев наехал на охранника Галанта и нанес ему легкие ранения, после того как отказался остановиться для проверки.

В в репортаже говорится, что, по словам свидетелей, присутствовавших при этом событии, Регев сама вступила в конфликт с охранниками.

Ее канцелярия обратилась в ШАБАК с просьбой расследовать инцидент и заявила, что именно охранник Галанта вел себя агрессивно.

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