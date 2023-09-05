



Водитель Мири Регев подрался с охранником Йоава Галанта



Водитель министра культуры Мири Регев и охранник министра обороны Йоава Галанта вступили в физическую конфронтацию во время официального мероприятия в Тель Ха-Шомер.



Согласно репортажу радио Галей ЦАХАЛ, ШАБАК утверждает, что водитель Регев наехал на охранника Галанта и нанес ему легкие ранения, после того как отказался остановиться для проверки.



В в репортаже говорится, что, по словам свидетелей, присутствовавших при этом событии, Регев сама вступила в конфликт с охранниками.



Ее канцелярия обратилась в ШАБАК с просьбой расследовать инцидент и заявила, что именно охранник Галанта вел себя агрессивно.