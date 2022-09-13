



Водитель минивэна получил 3 месяца условно за то, что сбил 7 человек



Два года назад житель Беэр-Шевы поругался с группой молодых людей во время отдыха на берегу реки Иордан на севере Израиля. Он был недоволен тем, что те слишком громко включили музыку на природе.



Мужчина вскочил в свой минивэн и преднамеренно сбил семь человек, причинив им разные степени повреждения. После этого он скрылся с месту происшествия.



Полиция позднее нашла водителя минивэна. Он признался в содеянном. Несмотря на это, после суда, продолжавшегося два года он был приговорен к трем месяцам условно. Его адвокат сообщил: "Речь идет о гражданине без криминального прошлого. Он уже заплатил тяжелую цену за произошедшее. В прокуратуре это поняли, кроме того, он выплатит жертвам компенсацию в сумме 80 тысяч шекелей”.